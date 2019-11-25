Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu
Son Dakika Güncel Van'da terör operasyonu - Son Dakika

Van'da terör operasyonu

6 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.


Bu kapsamda terör örgütüne ait sığınak ve barınma alanlarının tespiti amacıyla Sözveren Mahallesi Bahçıvan mezrası kırsalına operasyon düzenlendi.


Operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:17:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]