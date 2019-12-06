Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu - Son Dakika

Van'da terör operasyonu

6 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Van'da terör operasyonu, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Gürpınar ilçesi Topsakal Mahallesi'nde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik 8 ayrı adreste cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla 6 Aralık 2019 tarihinde Kıran Şehit Jandarma Er Bülent İlhan operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon esnasında, PKK/KCK terör örgütü üyesi iken, İran ülkesinde 2011 yılında etkisiz hale getirilen 1 BTÖ mensubuna ait üzerinde terör örgütünü simgeleyen mezar taşı ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilerek, cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla mezar taşı yıkılmış olup, bahse konu mezar taşını yaptıran 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

PKK, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor
Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim Terör örgütünün hain planı deşifre oldu: Din üzerinden algı operasyonuna hazırlanıyorlar Cesedi 3 ay sonra bulunan Mine'yi eşi öldürüp ormana gömmüş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 03:46:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]