Van'da terör operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu - Son Dakika

Van'da terör operasyonu

6 saat önce

Van'da sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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Van'da sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 12 Aralık günü sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
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