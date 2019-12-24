Van'da terör operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu - Son Dakika

Van'da terör operasyonu

6 saat önce

Van'da terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen bir şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

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Van'da terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen bir şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde, bir şahsın terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilmiş olup, adli makamlara bilgi verilerek hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:06 Kaynak: İHA
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