Van'da terör operasyonu - Son Dakika

Van'da terör operasyonu

18.11.2020 13:38
Van'da terör operasyonu, System.String[]

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesi kırsalında, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda silah ve bir miktar mermi ele geçirildi.

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesi kırsalında, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda silah ve bir miktar mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde, örgüte ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla merkez İpekyolu İlçesi kırsalında 18 Kasım günü operasyon düzenledi. Operasyonda, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve bir miktar mermi ele geçirildi.


Van'da terör operasyonu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da terör operasyonu - Son Dakika


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