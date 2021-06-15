Van'da terör operasyonu - Son Dakika

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Çatak ilçesi kırsalında 14 Haziran 2021 tarihinde operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet Kalaşnikov P.Tf., M-16 P.Tf. parçaları, 1 adet tabanca, 1 adet EYP düzenekli el telsizi, 1 adet büyük telsiz, bir miktar fişek ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN