Van'da terör operasyonu - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "3-9 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 olayda 9 şahıs, 1 olayda ise PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - VAN