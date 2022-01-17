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Van'da terör operasyonu - Son Dakika

Van'da terör operasyonu

17.01.2022 08:50
Van'da terör operasyonu

Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kişi yakalandı.

Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "10-16 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs ve PKK/KCK terör örgütü mensubu 4 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - VAN

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu - Son Dakika


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