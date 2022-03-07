Van'da terör operasyonu - Son Dakika
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Van'da terör operasyonu

07.03.2022 09:19
Van'da terör operasyonu

Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "28 Şubat-06 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 3 şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Van'da terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı Van'da terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu - Son Dakika


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