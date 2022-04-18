Van'da terör operasyonu - Son Dakika
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Van'da terör operasyonu

18.04.2022 10:01
Van'da terör operasyonu

Van'da polis ekiplerince FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Van'da polis ekiplerince FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "11 - 17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 3 şahıs, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde ise 4 şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu - Son Dakika


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