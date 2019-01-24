Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı

Van'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı

24 dakika önce

Van'da polis ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
Van'da polis ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "23 Ocak 2018 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten, mali destek sağlayan ve günümüz itibariyle kırsaldan dönen şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; M.T., Ş.A., D.K., F.D., İ.D., E.Ş., M.D. ve M.D. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kurusıkı fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:11 Kaynak: İHA

PKK, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu Rakka Halkı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi

Bitkisel Hayattaki Kadın Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Yakalandı Büfe Sahibinin, Küçük Çocuğu Taciz Ettiğini Duyan Mahalleli Ayaklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 09:35:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]