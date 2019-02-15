Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı

Van'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı

1 saat önce

Van'da eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
Van'da eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, terörist başı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıldönümünü bahane ederek mahalle ve sokak eylemlerine yönelik taş, molotof, havai fişek ve EYP kullanmak suretiyle eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. 8 şüpheli gözaltına alınırken; ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise 1 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:32 Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa
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