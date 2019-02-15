Van'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı
42 dakika önce
VAN'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem hazırlığında olanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
VAN'da teröristbaşı Abdullah Öcalan
'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem hazırlığında olanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıldönümünü bahane ederek mahalle ve sokak eylemleri hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 8 şüphelinin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - Van
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:13 Kaynak: DHA
Son Dakika! Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi
Artık Kota Aşımında İnternet Yavaşlamayacak, Kesilecek
İşsizlik Rakamları Açıklandı
8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı