Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı

Van'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı

42 dakika önce

VAN'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem hazırlığında olanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
VAN'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem hazırlığında olanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıldönümünü bahane ederek mahalle ve sokak eylemleri hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.  Eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 8 şüphelinin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:13 Kaynak: DHA

Abdullah Öcalan, Van, Güncel
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