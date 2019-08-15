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Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı

1 saat önce

Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı 15 Ağustos nedeniyle düzenlenen operasyonda silah, EYP ve molotof kokteyli ele geçirildiVAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken silah, el yapımı patlayıcı ve molotof kokteyli ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı
15 Ağustos nedeniyle düzenlenen operasyonda silah, EYP ve molotof kokteyli ele geçirildi
VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken silah, el yapımı patlayıcı ve molotof kokteyli ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14 Ağustos 2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün 15 Ağustos 1984 tarihinde Siirt'in Eruh ilçesinde ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği silahlı eylemlerin yıl dönümünü bahane ederek güvenlik güçlerine taş, molotof, EYP, havai fişek atmak suretiyle yasa dışı gösteriler gerçekleştireceği tespit edilen şahıslara yönelik il merkezinde operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken ikamet ve üst aramalarında ise 1 adet Alman marka makaralı tabanca, 4 adet şarjör, 6 fişek, 20 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 kutu 16'lı havai fişek ve dijital materyal ele geçirildi.
Edremit ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan bir metruk binada yapılan aramada ise 38 adet molotofkokteyli, 1 adet amonyum nitrat ve çivi ile güçlendirilmiş mutfak tüpü (el yapımı yatlayıcı) ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:20 Kaynak: İHA
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