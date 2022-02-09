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Son dakika... Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Son dakika... Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı

09.02.2022 18:26

Gelen son dakika haberine göre Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı Van merkezli PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, HDP Eski İlçe Eş Başkanının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı

VAN - Van merkezli PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, HDP Eski İlçe Eş Başkanının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek suçlarından, 8 Şubat 2022 tarihinde Van merkezli ve Mardin ilinde 8 hedef şahsa yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile operasyon icra edilmiştir. Operasyonda, aralarında HDP Eski İlçe Eş Başkanının da bulunduğu 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Son dakika... Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika... Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika... Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı

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Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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