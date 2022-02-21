Üye Girişi
Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı

21.02.2022 09:26
Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı

Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 7 olmak üzere toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı Son dakika! Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı Son dakika! Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:25 Çiçek hastalığı yeniden hortluyor mu? Bill Gates'in adını sır gibi sakladığı yeni salgın çiçek virüsü
09:12 Kocasını kalbinden bıçakladı! Tartışmayla başlayan kavga ölümle sonuçlandı
09:00 Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak?
08:59 Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi?
08:56 "İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek" diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık: 5 genel başkan isterse aday olurum!
08:42 EYT için masada hangi formüller var: İşte öne çıkan 5 formül!
08:37 Ömür Gedik mini elbisesi ile kasıp kavurdu! 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi
08:37 Pişkin tecavüzcü: Cin çıkarma bahanesiyle önce tecavüz etti, sonra kaydetti! Yaptıklarını "fantezi" diye savundu
08:29 Rus devlet televizyonunda "Savaş kimlerin işine gelir" sorusu sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştılar!
09:31 Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 09:33:16. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement