Van'da terör operasyonu, uzun namlulu silahlar ele geçirildi - Son Dakika

Van'da terör operasyonu, uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında Jandarma Komando ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri ile müşterek 6 Temmuz 2020 tarihinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde 2 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, bir miktar 7,62 mm fişek ve bir miktar muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 08:24 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu, uzun namlulu silahlar ele geçirildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:09 Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi 19:06 İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın 18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 15:41 Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
08:16
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
08:05
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
07:36
Ünlü anketçi, sonuçları canlı yayında paylaştı: Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu ne, bu sorunu hangi parti çözer?
07:24
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
07:23
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
23:13
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
22:32
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 08:50:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da terör operasyonu, uzun namlulu silahlar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]