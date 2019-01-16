Van'da terör operasyonu20 gözaltı

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Başına 300 Bin Lira Ödül Konulan Terörist, Teslim Oldu

Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin