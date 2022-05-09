Van'da terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Van'da terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

09.05.2022 09:32
Van'da terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Van'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Van'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 2 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.

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Terörle Mücadele, Terör, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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