Van'da terör operasyonunda 5 gözaltı - Son Dakika

VAN'da, jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takibin ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, 5 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.