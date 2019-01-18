Van'da Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 13 Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
VAN'ın Erciş ilçesinde, PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
VAN'ın Erciş
ilçesinde, PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 gün önce eş zamanlı 20 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt üyelerine yardım ile yataklık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:25 Kaynak: DHA
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