Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 13 Şüpheli Tutuklandı

Van'da Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 13 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde, PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Van'da Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 13 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde, PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 gün önce eş zamanlı 20 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt üyelerine yardım ile yataklık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:25 Kaynak: DHA

PKK, Erciş, Van, Güncel
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