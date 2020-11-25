Van'da terör operasyonunda keçeye emdirilmiş sıvı halde 30 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda keçeye emdirilmiş sıvı halde 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 yeleğin içinde, keçeye emdirilmiş sıvı halde 30 kilogram eroin ele geçirildi.