Son Dakika › Güncel › Van'da terör operasyonunda kırsal alanda 2 ton amonyum nitrat bulundu - Son Dakika
Van'da terör operasyonunda kırsal alanda 2 ton amonyum nitrat bulundu
6 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda amonyum nitrat, akaryakıt, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:38 Kaynak: AA
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda amonyum nitrat, akaryakıt, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve barınaklarının tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ilçenin Tahıl Mahallesi Berezar Deresi kırsalına operasyon düzenlendi.
"Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu"unda 2 tonun üzerinde amonyum nitrat, bin litre benzin, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.
Dağılma sürecindeki terör örgütünün psikolojisi bozuldu "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı İsveçli bakandan terör örgütü PKK'ya açık destek: Ben sizin dağınızım