Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonunda yaşam malzemesi ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Van'da terör operasyonunda yaşam malzemesi ele geçirildi

40 dakika önce

VAN'ın Başkale ile Gürpınar ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'da terör operasyonunda yaşam malzemesi ele geçirildi, System.String[]

VAN'ın Başkale ile Gürpınar ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinin Yüksek Mahallesi ile Gürpınar ilçesine bağlı Topsakal Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran- Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban' ile 'Kıran-Şehit Güvenlik Korucusu Muzaffer Kazgan' operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, tespit edilen sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, sığınak yerinde uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Gürpınar, Başkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'ya ağır darbe! 5 günde 2'si gri listede 43 terörist öldürüldü
İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 09:27:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonunda yaşam malzemesi ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]