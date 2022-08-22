Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

22.08.2022 12:31
Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 15-21 Ağustos'ta yapılan operasyonlarda 3 PKK/KCK ve bir FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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