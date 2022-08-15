Bu kapsamda 8-15 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda "terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası niteliği taşıyan paylaşımlarda bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.