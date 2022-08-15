Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

15.08.2022 15:04
Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Van'da terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Van'da terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 8-15 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda "terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası niteliği taşıyan paylaşımlarda bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

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Van'da terör operasyonu: 26 gözaltı Van'da terör operasyonu: 26 gözaltı Van'daki terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı Van'daki terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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