Van'da terör operasyonu: 26 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da terör operasyonu: 26 gözaltı

15.08.2022 14:18
Van'da terör operasyonu: 26 gözaltı

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 8-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde 'PKK/KCK-FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici aynı zamanda propaganda niteliği taşıyan paylaşımlarda bulunan 20 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 26 şüpheli şahıs yakalanmış olup, yasal işlemlerinin ardından adli makamlarca 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı Van'daki terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı Van'daki terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu: 26 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına AFAD binasının dış cephesini söktü!
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:40 Yok artık dedirten vicdansızlık! 4 günlük bebeği boş arazide ölüme terk ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 20:22:48. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da terör operasyonu: 26 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement