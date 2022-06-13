Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı

13.06.2022 09:40
Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı

Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik çalışmalar neticesinde 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik çalışmalar neticesinde 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 6-12 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Van'daki terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı Van'daki terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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