Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Örgütü İş Birlikçilerine Operasyon: 16 Gözaltı

Van'da Terör Örgütü İş Birlikçilerine Operasyon: 16 Gözaltı

1 saat önce

VAN'ın Çatak ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçileri olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Van'da Terör Örgütü İş Birlikçilerine Operasyon: 16 Gözaltı, System.String[]
VAN'ın Çatak ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçileri olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:31 Kaynak: DHA

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