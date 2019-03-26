Van'da Terör Örgütü İşbirlikçilerine Yönelik Operasyon: 16 Gözaltı

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak 26 Mart 2019 günü, PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon sonucunda 16 şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - VAN

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