Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Örgütü İşbirlikçilerine Yönelik Operasyon: 16 Gözaltı

Van'da Terör Örgütü İşbirlikçilerine Yönelik Operasyon: 16 Gözaltı

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da Terör Örgütü İşbirlikçilerine Yönelik Operasyon: 16 Gözaltı, System.String[]
Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak 26 Mart 2019 günü, PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon sonucunda 16 şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:05 Kaynak: İHA

Çatak, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak MİT Başkanı Fidan'ın Adını Kullanarak 65 Bin TL'lik Vurgun Yaptı Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 14:01:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Örgütü İşbirlikçilerine Yönelik Operasyon: 16 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]