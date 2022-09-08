Vanlı anneler: "Kandil'in kapısını kapattık" - Son Dakika
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Vanlı anneler: "Kandil'in kapısını kapattık"

08.09.2022 13:10
Vanlı anneler: "Kandil'in kapısını kapattık"

Van'da terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne Saliha Mert, anneler olarak Kandil'in yolunu kapattıklarını ve artık çocukların dağa kaçırılmadığını söyledi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne Saliha Mert, anneler olarak Kandil'in yolunu kapattıklarını ve artık çocukların dağa kaçırılmadığını söyledi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 44 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"Artık Kandil'e çocuk gitmiyor"

Bitlis'ten gelerek eyleme katılan ve 2015 yılında oğlu Yetiş Mert'in PKK tarafından götürüldüğünü ifade eden Saliha Mert, HDP'nin açtığı müziklerin artık kapatılmasını talep etti. Anneler olarak terör örgütü PKK'yı bitireceklerini ifade eden Mert, "Kandil'in kapısını kapattık. Artık Kandil'e çocuk gitmiyor. En çok da buna sevindik. Biz evlatlarımızı istiyoruz. O katiller evlatlarımızı versin. Biz o çocukları Amerika'ya uşaklık etsinler diye doğurmadık. En büyük hayalim çocuğumun asker olmasıydı. Hayallerimi çaldılar" dedi.

"Artık hiçbir annenin ciğer yanmasın"

HDP'yi hiçbir yerde görmek istemediklerini dile getiren Nazlı Sancar isimli anne ise "HDP 9 yaşındaki çocukları araca bindirerek Kandil'e götürüyor. Biz PKK'dan ve HDP'den hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Biz evlatlarımız için buradayız. Kızım Şeyma'yı ve diğer çocukları istiyoruz. 11 yıldır benim ciğerin yanıyor. Artık hiçbir annenin ciğer yanmasın" diye konuştu. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vanlı anneler: 'Kandil'in kapısını kapattık' - Son Dakika

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