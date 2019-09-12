Van'da, terör örgütü pkk'ya ait 3 sığınak imha edildi

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Kıran-Şehit Güvenlik Köy Korucusu Talat Şeylan 2019-177' operasyonunda tespit edilen 3 sığınakta mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler sığınakla birlikte edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi'nin Tüzek ile Cepken Mahallesi'nin Yaya Mezraları kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak ve barınakların imhasına yönelik 'Kıran -Şehit Güvenlik Köy Korucusu Talat Şeylan 2019-177' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK'ya ait 3 doğal sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, mühimmat, örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sığınaklarla birlikte imha edildi.