Son Dakika Haberleri: Van'da, terör örgütü pkk'ya ait 3 sığınak imha edildi
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Van'da, terör örgütü pkk'ya ait 3 sığınak imha edildi

1 saat önce

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Kıran-Şehit Güvenlik Köy Korucusu Talat Şeylan 2019-177' operasyonunda tespit edilen 3 sığınakta mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'da, terör örgütü pkk'ya ait 3 sığınak imha edildi, System.String[]

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Kıran-Şehit Güvenlik Köy Korucusu Talat Şeylan 2019-177' operasyonunda tespit edilen 3 sığınakta mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler sığınakla birlikte edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi'nin Tüzek ile Cepken Mahallesi'nin Yaya Mezraları kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak ve barınakların imhasına yönelik 'Kıran -Şehit Güvenlik Köy Korucusu Talat Şeylan 2019-177' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK'ya ait 3 doğal sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, mühimmat, örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sığınaklarla birlikte imha edildi.

Gürpınar, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:05 Kaynak: DHA
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