Son Dakika Haberleri: Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 'mühimmat' ele geçirildi
Son Dakika Güncel Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 'mühimmat' ele geçirildi

Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 'mühimmat' ele geçirildi

8 saat önce

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, antitank roketatar mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 'mühimmat' ele geçirildi, System.String[]

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, antitank roketatar mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler, uzman ekiplerce imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Övüncük Mahallesi kırsalında 'Kıran-Şehit GK Faruk Çelik (2019-229)' operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 antitank roketatar mühimmatı, 1  antipersonel roketatar mühimmatı, 60 adet 7,62 mm fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler, uzman ekiplerce olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdü bildirildi.


Gürpınar, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:04 Kaynak: DHA
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