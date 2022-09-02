Van'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü evindeki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü evindeki gizli bölmede yakalandı

02.09.2022 22:32
Van'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü evindeki gizli bölmede yakalandı

Van'da, "terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, evindeki gizli bölmede yakalandı.

Van'da, "terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, evindeki gizli bölmede yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam etti.

Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, "hırsızlık" ve "terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, evindeki gizli bölmede yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
500
PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(6'lı masa) Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7. ortağın hesabı, kendilerini ilgilendirir' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(6'lı masa) Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7. ortağın hesabı, kendilerini ilgilendirir'
Kaynak: AA

PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü evindeki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:10 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!
21:44 Fenerbahçe'den giden başarılı eldiven Berke Özer, Portimonense ile resmi sözleşme imzaladı
21:34 Erdoğan'dan partililere İstanbul talimatı: Bu rakam yetmez, 98 vekilliğin yarısından fazlasını biz alalım
21:17 Rusya, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı en büyük kozunu oynadı! Doğal gaz sevkiyatı süresiz durduruldu
20:43 Yunanistan'ın baskısıyla 30 Ağustos paylaşımını kaldıran NATO'ya, MSB'den tepki: Kabul edilemez
20:33 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori
19:57 Ümraniyespor-Trabzonspor maçı canlı anlatım! İstanbul'da golün eli kulağında, akın akın geliyorlar
19:51 Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali
19:44 Yurt dışına kaçmak isterken yolda yakalandı! HDP'li Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 22:32:37. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü evindeki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement