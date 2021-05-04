Van'da terör örgütü PKK'ya eleman temin eden zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Van'da terör örgütü PKK'ya eleman temin eden zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde terör örgütü PKK'nın sözde "YPS" yapılanması içinde terör örgütüne eleman temin etmek için çalışma yürüten bölücü terör örgütü mensubunun yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Zanlı, Muradiye ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.