Mehmetçik, teröristlerden temizlenen Tendürek'te Türk bayrağıyla poz verdi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Büyük Tendürek (3 bin 533 metre) ile Küçük Tendürek (3 bin 291 metre) ikiz volkanik dağları, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde terörden arındırıldı.

SOYLU: TENDÜREK TERTEMİZ

Güzel haberi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TENDÜREK TERTEMİZ. Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. BİR TURUNCU ve BİR GRİ TERÖRİST daha SARI TORBADA" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDEKİ TERÖR YUVALARI TEMİZLENDİ

Volkanik yapıları ve engebeli coğrafyasıyla yıllarca teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı bölgenin güvenli hale getirilmesi amacıyla Jandarma ve hudut birlikleri, komandolar, emniyet güçleri, güvenlik korucuları 7 gün 24 saat görev yaptı. Van ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıkları, Van ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüklerince İHA ve SİHA destekli "Eren Abluka-32 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız 2022-217" operasyonu başlatıldı. Ağrı tarafında 13 Ağustos'ta biri ölü, 2'si "yeşil" kategoride sağ 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede, 16 Ağustos'ta da "Eren Abluka-32" operasyonu kapsamında Van kırsalında biri "gri", diğeri "turuncu" kategoride 2 teröristi ölü ele geçiren güvenlik güçleri, uzun süre sonra bölgeyi terörden arındırdı. Van'da etkisiz hale getirilen "turuncu" kategorideki "Evindar" kod adlı Tuğba Tambahçeci'nin 2016'dan itibaren Tendürek Dağı bölgesinde yapılan eylemlerin tümüne katıldığı tespit edildi.

ZİRVEYE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Güvenlik güçlerinin yıllardır dondurucu soğuğa, kavurucu sıcağa rağmen yürüttükleri terörle mücadele sayesinde güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı dikildi. Terör saldırıları nedeniyle yıllardır saklı kalan zirvedeki krater gölü ile diğer doğal güzelliklerin turizme kazandırılması için de çalışmalar başlatıldı. Dağın zirvesine üs bölgesi kuruldu, zirveye daha rahat ulaşılması için 12 kilometrelik yol yapıldı. Dağın küllü ve engebeli yapısı İl Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin iş makineleriyle düzeltildi, üzerine araçların rahatlıkla ilerleyebileceği malzeme serildi.

MEHMETÇİK'TEN ZAFER POZU

Güvenliğin sürdürülebilir kılınması ve doğaseverlerin güvenle bölgeyi ziyaret etmesi amacıyla Büyük Tendürek Dağı kraterinin etrafından dönen yol, dağın zirvesine yerleştirilen 360 derece açılı termal kameralarla da sürekli kontrol altında tutuluyor. Güvenlik güçlerinin kontrolü elden bırakmadığı Tendürek bölgesi ve zirvesindeki kraterler, krater gölü ve bölgenin saklı güzellikleri kayıt altına alındı. Mehmetçik'in zirvede verdiği pozlar da oldukça beğenildi.

İşte bölgeden nefes kesen kareler: