Mehmetçik, teröristlerden temizlenen Tendürek'te Türk bayrağıyla poz verdi - Son Dakika
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Mehmetçik, teröristlerden temizlenen Tendürek'te Türk bayrağıyla poz verdi

18.08.2022 12:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde, "Güzel bir haberimiz var. Tendürek tertemiz" paylaşımında bulunmuştu. Van'da terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen ve doğal güzellikleriyle doğaseverlere ev sahipliği yapacak olan Tendürek'in zirvesinde Mehmetçik'in verdiği zafer pozları oldukça beğenildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Büyük Tendürek (3 bin 533 metre) ile Küçük Tendürek (3 bin 291 metre) ikiz volkanik dağları, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde terörden arındırıldı.

SOYLU: TENDÜREK TERTEMİZ

Güzel haberi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TENDÜREK TERTEMİZ. Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. BİR TURUNCU ve BİR GRİ TERÖRİST daha SARI TORBADA" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Teröristlerden temizlenen Tendürek Dağı bölgesi artık turizme hizmet edecek

BÖLGEDEKİ TERÖR YUVALARI TEMİZLENDİ

Volkanik yapıları ve engebeli coğrafyasıyla yıllarca teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı bölgenin güvenli hale getirilmesi amacıyla Jandarma ve hudut birlikleri, komandolar, emniyet güçleri, güvenlik korucuları 7 gün 24 saat görev yaptı. Van ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıkları, Van ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüklerince İHA ve SİHA destekli "Eren Abluka-32 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız 2022-217" operasyonu başlatıldı. Ağrı tarafında 13 Ağustos'ta biri ölü, 2'si "yeşil" kategoride sağ 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede, 16 Ağustos'ta da "Eren Abluka-32" operasyonu kapsamında Van kırsalında biri "gri", diğeri "turuncu" kategoride 2 teröristi ölü ele geçiren güvenlik güçleri, uzun süre sonra bölgeyi terörden arındırdı. Van'da etkisiz hale getirilen "turuncu" kategorideki "Evindar" kod adlı Tuğba Tambahçeci'nin 2016'dan itibaren Tendürek Dağı bölgesinde yapılan eylemlerin tümüne katıldığı tespit edildi.

Son dakika haberleri! Teröristlerden temizlenen Tendürek Dağı bölgesi artık turizme hizmet edecek

ZİRVEYE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Güvenlik güçlerinin yıllardır dondurucu soğuğa, kavurucu sıcağa rağmen yürüttükleri terörle mücadele sayesinde güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı dikildi. Terör saldırıları nedeniyle yıllardır saklı kalan zirvedeki krater gölü ile diğer doğal güzelliklerin turizme kazandırılması için de çalışmalar başlatıldı. Dağın zirvesine üs bölgesi kuruldu, zirveye daha rahat ulaşılması için 12 kilometrelik yol yapıldı. Dağın küllü ve engebeli yapısı İl Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin iş makineleriyle düzeltildi, üzerine araçların rahatlıkla ilerleyebileceği malzeme serildi.

Son dakika haberleri! Teröristlerden temizlenen Tendürek Dağı bölgesi artık turizme hizmet edecek

MEHMETÇİK'TEN ZAFER POZU

Güvenliğin sürdürülebilir kılınması ve doğaseverlerin güvenle bölgeyi ziyaret etmesi amacıyla Büyük Tendürek Dağı kraterinin etrafından dönen yol, dağın zirvesine yerleştirilen 360 derece açılı termal kameralarla da sürekli kontrol altında tutuluyor. Güvenlik güçlerinin kontrolü elden bırakmadığı Tendürek bölgesi ve zirvesindeki kraterler, krater gölü ve bölgenin saklı güzellikleri kayıt altına alındı. Mehmetçik'in zirvede verdiği pozlar da oldukça beğenildi.

İşte bölgeden nefes kesen kareler:

Son dakika haberleri! Teröristlerden temizlenen Tendürek Dağı bölgesi artık turizme hizmet edecek
Son dakika haberleri! Teröristlerden temizlenen Tendürek Dağı bölgesi artık turizme hizmet edecek
Son dakika haberleri! Teröristlerden temizlenen Tendürek Dağı bölgesi artık turizme hizmet edecek
Son dakika haberleri! Teröristlerden temizlenen Tendürek Dağı bölgesi artık turizme hizmet edecek
YORUMLAR
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İçişleri: Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi İçişleri: Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi İçişleri Bakanı Soylu: 'Tendürek tertemiz. Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir... İçişleri Bakanı Soylu: 'Tendürek tertemiz. Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir...
Kaynak: AA

Tendürek Dağı, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmetçik, teröristlerden temizlenen Tendürek'te Türk bayrağıyla poz verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mehmetçik, teröristlerden temizlenen Tendürek'te Türk bayrağıyla poz verdi - Son Dakika
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