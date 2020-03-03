Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Son Dakika
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Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat, patlayıcı düzeneği ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat, patlayıcı düzeneği ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depo alanlarının tespiti amacıyla Esenyamaç Mahallesi'nin Tutuklu mezrası kırsalına operasyon düzenlendi.

"Şehit Uzman Jandarma 4 Kademeli Çavuş Emrah Ceylan (2020-36)" adı verilen operasyonda, tespit edilen sığınaklarda 2 kalaşnikov piyade tüfeği, av tüfeği, 11 el yapımı patlayıcı düzeneği, 20 el bombası fünyesi, çok sayıda mühimmat ve tıbbi malzeme bulundu.

Delil niteliğindeki malzemelere el konuldu, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:30 Kaynak: AA
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