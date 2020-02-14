Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı

12 dakika önce

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı, System.String[]

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetleri ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilerin yakalanması için 55 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.


Ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ünlü mafya lideri Yakup Süt yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi Kartal'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada "OLTA MEHMET"  ŞEBEKESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son Dakika Haberleri
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi
13:09 Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bursin'e gönderme: Bir bu kalmıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 15:23:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]