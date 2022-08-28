Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depolarda 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 uzaktan komuta cihazı, 3 küçük el telsizi, 6 akü, 13 tüp, akım ölçer ve çok sayıda örgütsel ve yaşam malzemesi bulundu.

Van 'da terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı düzenekleri, tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: AA

Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

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