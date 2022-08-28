Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

28.08.2022 12:34
Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı düzenekleri, tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı düzenekleri, tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Tendürek Dağı kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depolarda 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 uzaktan komuta cihazı, 3 küçük el telsizi, 6 akü, 13 tüp, akım ölçer ve çok sayıda örgütsel ve yaşam malzemesi bulundu.

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Tendürek'te teröristlerin EYP ve uzaktan komuta cihazları ele geçirildi Tendürek'te teröristlerin EYP ve uzaktan komuta cihazları ele geçirildi Van'da PKK terör örgütüne ait sığınakta bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi Van'da PKK terör örgütüne ait sığınakta bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
Kaynak: AA

Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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