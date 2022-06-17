Van'da terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltında alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltında alındı

17.06.2022 00:19
Van'da terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltında alındı

Van'da terör örgütü propagandası yapan ve gözaltına alınan şüpheli ile gözaltı işlemini engellemeye çalışan 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Van'da terör örgütü propagandası yapan ve gözaltına alınan şüpheli ile gözaltı işlemini engellemeye çalışan 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İpekyolu ilçesi Atatürk Sanat Merkezi Sanat Galerisi bahçesinde Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş Yıl Dönümü Konser etkinliğinin dağılımı sırasında konser alanı içerisinde üzerinde Selahattin Demirtaş fotoğraf baskılı tişörtü olan 1 şahsın (hırsızlık, mala zarar verme suçlarından kayıtları mevcut) terör örgütü lehine slogan atması üzerine görevliler tarafından yakalanarak hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. Terör örgütü propagandası yapan şahsın gözaltına alınmasını engellemeye çalışan 1 şahıs hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan adli işlem başlatıldı" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Öğrenciler Van müzesinde Öğrenciler Van müzesinde Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri hünerlerini sergiledi Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri hünerlerini sergiledi
Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltında alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
00:01 İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
22:53 Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu! Menajerinin açıkladığı bonservis ise hayal kırıklığı yarattı
22:21 İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlileri için toplu ulaşım hafta sonu ücretsiz olacak
21:55 Sağlık çalışanlarının mali haklarını düzenleyen ve emekli maaşlarında iyileştirmeler içeren kanun teklif Meclis'te kabul edildi
21:43 Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 00:25:28. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltında alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement