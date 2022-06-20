Son dakika haberi: Van'da terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Van'da terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs yakalandı

20.06.2022 20:08
Son dakika haberi: Van'da terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs yakalandı

Son dakika haberine göre Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.E.A. isimli şüpheli şahıs 20 Haziran 2022 tarihinde Başkale ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanmış olup, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet duygusu ile anıyoruz. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(Harun Aksu/İHA)

YORUMLAR
500
Son Dakika | Van'da terör örgütü üyeliği suçundan aranan şüpheli yakalandı Son Dakika | Van'da terör örgütü üyeliği suçundan aranan şüpheli yakalandı Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG kamplarında silahlı eğitim alan 2 kişi yakalandı Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG kamplarında silahlı eğitim alan 2 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Van'da terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:12 Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüştü: Faaliyetlerini sonlandırın
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
19:53 İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 20:22:43. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Van'da terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement