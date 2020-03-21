Van'da terör örgütüne yardım ve yataklık eden 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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Van'da terör örgütüne yardım ve yataklık eden 1 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Gürpınar ilçesi Çavuştepe Mahallesinde terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 1 şüpheli şahsa yönelik operasyon icra edildi. İcra edilen adli arama neticesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne ait bir miktar örgütsel malzeme ele geçirilmiş olup şüpheli şahıs gözaltına alındı" denildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:01 Kaynak: İHA
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