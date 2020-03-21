Van'da terör örgütüne yardım ve yataklık eden 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör örgütüne yardım ve yataklık eden 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Van'da terör örgütüne yardım ve yataklık eden 1 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör örgütüne yardım ve yataklık eden 1 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Gürpınar ilçesi Çavuştepe Mahallesinde terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 1 şüpheli şahsa yönelik operasyon icra edildi. İcra edilen adli arama neticesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne ait bir miktar örgütsel malzeme ele geçirilmiş olup şüpheli şahıs gözaltına alındı" denildi. - VAN

Gürpınar, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:01 Kaynak: İHA

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