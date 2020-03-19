Van'da terör propagandası yapan şüpheliye soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da terör propagandası yapan şüpheliye soruşturma - Son Dakika

Van'da terör propagandası yapan şüpheliye soruşturma

35 dakika önce

Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Van'da terör propagandası yapan şüpheliye soruşturma, System.String[]

Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamdaki istihbarat çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan bir şüpheli tespit edildi.

Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:02 Kaynak: AA

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