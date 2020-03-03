Van'da terör şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da terör şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Van'da terör şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde, terör örgütü PKK'nın adını kullanarak 'tehditte bulunmak' suçundan gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Van'da terör şüphelisi tutuklandı, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde, terör örgütü PKK'nın adını kullanarak 'tehditte bulunmak' suçundan gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde bir kişinin terör örgütü PKK'nın adını kullanarak tehditte bulunduğu ihbarını aldı. Tespit edilen adreste gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Erciş, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 24 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kandil'de 9 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı

Son Dakika Haberleri
15:54 Evleneceklerini duyuran Doruk Doğrusöz ile Sevda Demirel ayrıldı
15:44 Dünya Miras Listesi adayı 'St. Paul' için 200 bin turist hedefi
15:44 Beyza Mendeloviç'in "Your Symbol Your Spirit" sergisi açıldı
15:44 Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı saça ve cilde faydaları
15:43 İbrahim Büyükak: Geri dönüşler çok güzel

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 15:58:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da terör şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]