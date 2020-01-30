Van'da terör ve uyuşturucu suçlarından aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Van'da terör ve uyuşturucu suçlarından aranan 2 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde "terör örgütü PKK üyesi olmak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde yapma veya sağlama" suçlarından aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Van'ın Başkale ilçesinde "terör örgütü PKK üyesi olmak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde yapma veya sağlama" suçlarından aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında, Başkale ilçesi Akal Mahallesinde, "terör örgütü PKK üyesi olmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından aranan 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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