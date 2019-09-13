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Van'da 'Teröre Lanet' yürüyüşü düzenlenecek

30 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından sivillere yönelik düzenlenen saldırıyı lanetlemek için Van'da yürüyüş düzenlenecek.

Van'da 'Teröre Lanet' yürüyüşü düzenlenecek, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından sivillere yönelik düzenlenen saldırıyı lanetlemek için Van'da yürüyüş düzenlenecek.


Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından sivil aracın geçişi sırasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit olurken, 9 kişi ise yaralanmıştı. Terör saldırısını lanetlemek için tüm yurtta eş zamanlı 'Teröre Lanet' yürüyüşleri düzenlenecek. Van'da da Sivil Dayanışma İnsiyatifi tarafından organize edilecek olan yürüyüş, 14 Eylül Cumartesi günü saat 12.00'da Kurtuluş Parkı'nda başlayacak. Binlerce vatandaşın katılım sağlayacağı beklenen yürüyüş, Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Soydan Kavşağı, Cumhuriyet Caddesi, Beşyol Meydanı ve Sıhke Caddesi Hazreti Ömer Camii önünde yapılacak basın açıklaması ile sona erecek. - VAN

Diyarbakır, Kulp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:51 Kaynak: İHA
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