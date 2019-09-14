Son Dakika Haberleri: Van'da teröristlere ağır darbe
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Van'da teröristlere ağır darbe

17 dakika önce

Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da teröristlere ağır darbe, System.String[]

Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilirken, bölgede operasyonların devam ettiği açıklandı.

Gevaş, Van, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:40 Kaynak: AA
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