Van'da teröristlere ağır darbe
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Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:40 Kaynak: AA
Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilirken, bölgede operasyonların devam ettiği açıklandı.
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