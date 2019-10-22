Son Dakika Haberleri: Van'da teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son Dakika Güncel Van'da teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ve Çatak ilçeleri kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah/mühimmat ve yaşam malzemesi olay yerinde imha edildi.

Van'da teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Gürpınar ve Çatak ilçeleri kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah/mühimmat ve yaşam malzemesi olay yerinde imha edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Gürpınar ilçesi Bükeç Mahallesi kırsalı ile Çatak ilçesi Aruh Yaylası kırsalında, 21 Ekim 2019 tarihinde Kıran-Şehit GK Kerem Karakoç operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; çok sayıda silah/mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, mühimmatlar ve yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir" denildi.

(İHA)

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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