Son Dakika Haberleri: Van'da teröristlere ait malzeme ele geçirildi
Son Dakika Güncel Van'da teröristlere ait malzeme ele geçirildi

Van'da teröristlere ait malzeme ele geçirildi

3 dakika önce

VAN'ın İpekyolu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, araç ve el telsizi ile güneş paneli ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'da teröristlere ait malzeme ele geçirildi, System.String[]

VAN'ın İpekyolu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, araç ve el telsizi ile güneş paneli ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesinin Bakrakçı Mahallesi Küçük Erek Dağı'nın Cehennem Deresi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-Şehit Güvenlik Korucusu Behçet Dalga' operasyonu düzenledi. Bölgede yapılan arama- tarama faaliyetlerinde dere yatağına gömülü 1 araç telsizi, 1 el telsizi, 1 güneş paneli ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG mevzileri boş kaldı
Emniyet güçleri, teröre yurt içinde de göz açtırmıyor: 22 gözaltı Amerika bölgeyi terk etti, YPG mevzileri boş kaldı Emine Bulut'un katili bugün hakim karşısına çıkacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 09:44:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da teröristlere ait malzeme ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]