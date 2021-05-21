Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Yavrucak Mahallesi kırsalında 21 Mayıs 2021 tarihinde bir operasyonun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde 60 Adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 1 adet el telsizi ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN